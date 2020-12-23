Malezya, Kovid-19'dan sonra turizmi canlandırmak için 10 yıllık plan hazırladı - Son Dakika

Malezya, Kovid-19'dan sonra turizmi canlandırmak için 10 yıllık plan hazırladı

23.12.2020 11:23
Malezya, Kovid-19'dan sonra turizmi canlandırmak için 10 yıllık plan hazırladı, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmak ve sektörün canlanmasını sağlamak için "2020-2030 Ulusal Turizm Politikası" planını kamuoyuna sundu.

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmak ve sektörün canlanmasını sağlamak için "2020-2030 Ulusal Turizm Politikası" planını kamuoyuna sundu.

Başbakan Muhyiddin Yasin, plana ilişkin basına yaptığı açıklamada, Malezya turizminin Kovid-19 nedeniyle bu yıl en az 100 milyar Malezya ringgiti (188 milyar lira) kaybettiğini belirterek, "Hükümet olarak turizm sektörünü canlandırmak için dinamik ve stratejik bir yol izlenmesi gerektiğinin farkındayız." dedi.

Muhyiddin, 10 yıllık turizm planının 6 ana unsur üzerine inşa edildiğine dikkati çekerek, "Turizm yönetiminde dönüşüm, kapsayıcı bir yatırım alanı oluşturulması, sektörde sayısallaşmanın artırılması, turist memnuniyetinin yükseltilmesi, sürdürülebilir turizmde kararlılık ve turizm sektöründe beşeri sermayeye önem verilmesi, Ulusal Turizm Politikası'nın başlıca hedefleridir." şeklinde konuştu.

Turizm planının salgın sonrası Malezya'da ekonomik büyüme ve istihdama katkı sağlayacağı umudunu dile getiren Muhyiddin, "Salgının etkisini sürdürdüğü bugünlerde iç turizmi canlandırmak ve vatandaşlarımızı iç turizme teşvik etmek, sektörün canlanmasında ilk adım olacaktır." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 28 milyon turist alan Malezya, bu yıl turist sayısını 30 milyonun üzerine çıkartmak için başlattığı "Malezya'yı Ziyaret Et 2020" girişimini, Kovid-19 nedeniyle iptal etmişti.

Geçen yıl turizmden 240,2 milyar ringgit (451,4 milyar lira) gelir elde eden Malezya'da turizm gelirleri, 2019'daki gayri safi milli hasılanın yüzde 15,9'una tekabül etmişti.

Malezya, Hükümet, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, Kovid-19'dan sonra turizmi canlandırmak için 10 yıllık plan hazırladı - Son Dakika


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