Malezya Kovid-19 nedeniyle Hindistan ile karşılıklı seyahatleri durduracak - Son Dakika

Malezya Kovid-19 nedeniyle Hindistan ile karşılıklı seyahatleri durduracak

27.04.2021 08:09
Malezya Kovid-19 nedeniyle Hindistan ile karşılıklı seyahatleri durduracak, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Hindistan'da çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni türünün ülkeye girişini engellemek için yarından itibaren bu ülke ile karşılıklı hava yolu seyahatlerini durduracağını açıkladı.

KUALA Malezya hükümeti, Hindistan'da çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni türünün ülkeye girişini engellemek için yarından itibaren bu ülke ile karşılıklı hava yolu seyahatlerini durduracağını açıkladı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, açıklamasında, Hindistan'da görülen ve "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan B.1.617 varyantına karşı Malezya'nın aldığı tedbirleri duyurdu.

Hindistan ile Malezya arası direkt veya aktarmalı hava yolu seyahatlerinin karşılıklı olarak yarından itibaren bir süreliğine durdurulacağını belirten Bakan İsmail, "Malezya'da çalışma ve oturum izni olan Hindistan vatandaşlarının da girişi yasaklanacak." dedi.

İsmail, Malezya'ya Hindistan'dan mal sevkiyatının da bir süreliğine durdurulacağının altını çizdi.

Şimdiye kadar 395 bin 718 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1449'a ulaştı.

Malezya, Mutant, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya Kovid-19 nedeniyle Hindistan ile karşılıklı seyahatleri durduracak - Son Dakika


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