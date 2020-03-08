Malezya, Kovid-19 nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya, Kovid-19 nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı - Son Dakika

Malezya, Kovid-19 nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı

48 dakika önce

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftadır hızlanması üzerine bütün kruvaziyer gemilerinin girişine bir süreliğine yasak getirildi.

Malezya, Kovid-19 nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı, System.String[]

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftadır hızlanması üzerine bütün kruvaziyer gemilerinin girişine bir süreliğine yasak getirildi.

Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarından yapılan açıklamada, bundan önce Çin'den gelen kruvaziyer gemilerine giriş yasağının kapsamının tüm ülkeler olarak genişletildiği belirtilerek, "Söz konusu geçici uygulama ve tarafların birbiriyle uyumlu çabaları sonucu, mevcut sorunun en kısa zamanda çözüleceğini umuyoruz." denildi.

Malezya, 1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan Westerdam kruvaziyerinde bir yolcuya Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından Çin'den gelen bütün kruvaziyerlerin girişini geçici süreliğine yasaklamıştı.

Kruvaziyer turizminin önemli limanlarından olan Malezya'nın Penang adasına geçen yıl 198 kruvaziyer gelmişti.

Ülkenin bir diğer kruvaziyer merkezi olan Klang limanına ise geçen yıl 150 gemi demir atmıştı.

Malezya'da Kovid-19 vakaları son bir haftada 33'ten 93'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 06:56:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya, Kovid-19 nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]