Malezya Kralı Abdullah, Türk savunma şirketlerinin stantlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Malezya Kralı Abdullah, Türk savunma şirketlerinin stantlarını ziyaret etti

30.03.2022 17:28
Malezya Kralı Abdullah, Türk savunma şirketlerinin stantlarını ziyaret etti

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, 17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" Fuarı'ndaki Türk savunma şirketlerinin stantlarına ziyarette bulundu.

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, 17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" Fuarı'ndaki Türk savunma şirketlerinin stantlarına ziyarette bulundu.

DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı, savunma endüstrisi profesyonelleri, yerli ve yabancı delegasyonların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Malezya Kralı Abdullah, DSA-NATSEC Fuarı'na katılan Türk şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile OTOKAR stantlarına ziyarette bulunarak yerli ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ve fuara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu temsilen katılan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in eşlik ettiği Türk delegasyonu tarafından karşılanan Kral Abdullah, fuar alanındaki yerli savunma sanayi ürünlerini inceledi.

Malezya Kralı'nı karşılayan Büyükelçi Kavakcı, şunları söyledi:

"Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın, Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hussein ve İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin eşliğinde savunma alanında katettiğimiz yolu göstermemize vesile olan bu fuarda Türkiye'yi temsil eden stantlarımıza teşrif etmelerinden, vakit ayırıp sunumları dinlemelerinden dolayı derin bir mutluluk ve ülkemiz adına büyük gurur duyduk.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve şahsımın refakat ettiği bu ziyarette, son yıllarda ivme kazanan milli savunma sanayi hamlemize ilişkin aktardığımız bilgilerin, iki ülke arasında savunma alanındaki ilişkilere ve iş birliği imkanlarına katkı sağlayacağını ümit ediyorum."

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Kral Abdullah'a Hürjet hafif taarruz uçağı ve Atak helikopterine ilişkin bilgi verdi.

Dünyanın da yakından takip ettiği Malezya'nın hafif taarruz uçağı ihalesine TUSAŞ da Hürjet ile katılıyor.

Kral Abdullah ile fuar alanını gezen Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hussein ve İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin'in de Türk stantlarındaki ürünleri inceleme fırsatı buldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil ve Orgeneral Çetin, Kral Abdullah'a hediyelerini takdim etti.

Malezya Kralı Abdullah, Türk savunma şirketlerinin stantlarını ziyaret etti

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Malezya İçişleri Bakanı Hamzah, TUSAŞ standını ziyaret etti Malezya İçişleri Bakanı Hamzah, TUSAŞ standını ziyaret etti KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı

Süleyman Soylu, Türkiye, Malezya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya Kralı Abdullah, Türk savunma şirketlerinin stantlarını ziyaret etti - Son Dakika


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