Malezya Kralı, Kovid-19 kaynaklı OHAL kararının iptali için kurulan komitenin üyeleriyle görüşecek - Son Dakika

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararının iptali için kurulan OHAL'i Sonlandırma Komitesi üyesi milletvekilleriyle görüşmeyi kabul etti.

Muhalefet koalisyonu üyesi milletvekillerinden oluşan OHAL'i Sonlandırma Komitesinin Başkanı ve Malezya Milli Güven Partisi Milletvekili Halid Samed, basına yaptığı açıklamada, "Majesteleri Kral, OHAL'in kaldırılmasına yönelik talebimizi içeren dilekçeyi kabul etmek üzere bizi Kraliyet Sarayı'nda kabul edecek." ifadesini kullandı.

Halid, görüşme tarihinin henüz netleşmediğini belirtti.

Komite üyelerinden eski Başbakan Mahathir Muhammed de dün OHAL'in kaldırılması yönünde Malezya Kralı'na dilekçe yollamıştı.

OHAL 1 Ağustos'a kadar sürecek

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 12 Ocak'ta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Başbakan Muhyiddin'in tavsiyesi üzerine, ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ağustos'a kadar salgının kontrol altına alınması durumunda Kral'ın OHAL'i daha erken kaldırabileceği belirtilmişti.

İktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), OHAL tedbirlerinin sadece Kovid-19 için kullanılması gerektiğini açıklarken muhalefet milletvekilleri ise Başbakan'ın bu kararı, "iktidarını korumak ve güven oylamasından kaçmak için aldırdığını" öne sürmüştü.

Muhyiddin, 1 Mart'ta gazetecilere verdiği röportajda, OHAL kararının başbakanlığını garantilemek için alınmadığını belirtmiş ve iktidarın meclis çoğunluğu sorunu olmadığını açıklamıştı.

OHAL kapsamında Parlamento, Senato ve Eyalet Meclislerinde oturumlar yapılmayacak, genel ve yerel seçimler ile ara seçimler de düzenlenmeyecek.