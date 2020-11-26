Malezya Kralı, Maradona'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü bildirdi - Son Dakika

Malezya Kralı, Maradona'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü bildirdi

26.11.2020 11:15
Malezya Kralı, Maradona'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü bildirdi, System.String[]

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziyesini ifade etti.

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziyesini ifade etti.

Kraliyet Sarayı Istana Negara'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sultan Abdullah Şah'ın, efsanevi futbolcunun ölümünü büyük üzüntüyle öğrendiği belirtilerek "Majesteleri, Maradona'nın ailesinin, sevdiklerinin, hayranlarının ve böyle değerli bir evladını kaybeden bütün Arjantin halkının duygularını paylaşmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sultan Abdullah Şah'ın, Maradona ile 2017'de Zürih'te düzenlenen FIFA Futbol Ödülleri etkinliğinde bir araya geldiği anımsatılarak "Maradona, futbola yakın ilgisiyle bilinen Majestelerinin hafızasında tüm zamanların en favori oyuncusu olarak kalmıştır." denildi.

Maradona'nın her zaman saygıyla anılacağı belirtilen açıklamada, Malezya Kralı'nın Maradona ile 2017'de çekilmiş fotoğrafı da paylaşıldı.

Efsane futbolcu Maradona

Maradona, dün Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 60 yaşındaki Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya Kralı, Maradona'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü bildirdi - Son Dakika


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