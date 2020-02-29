Malezya Kralı, Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadı - Son Dakika
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Malezya Kralı, Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadı

6 saat önce

KUALA Malezya'da Kral Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Mahathir Muhammed'in başbakanlıktan istifasıyla yaşanan hükümet krizinin ardından, Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin Yasin'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Malezya Kralı, Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadı, System.String[]

KUALA Malezya'da Kral Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Mahathir Muhammed'in başbakanlıktan istifasıyla yaşanan hükümet krizinin ardından, Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin Yasin'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın, Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadığı belirtildi.

Yasin'in parlamentodaki milletvekillerin çoğunluğunun desteğini alabileceği görüşünde olduğunun aktarıldığı açıklamada, Muhyiddin'in yarın başbakan olarak yemin edeceği bildirildi.

Malezya'da yaşanan siyasi kriz üzerine başbakanlıktan istifa eden Mahathir Muhammed, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah tarafından 24 Şubat'ta "geçici başbakan" olarak görevlendirilmişti.

Yeni hükümetin kurulmasına ilişkin önceki gün basına konuşan geçici Başbakan Mahathir, tarafsız hükümet kurmaya çalışacağını fakat PPBM'nin Muhyiddin'i başbakan adayı göstermesi durumunda partisini destekleyeceğini belirtmişti.


Mahathir'in açıklamalarının ardından eski iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın üç partisi Halkın Adaleti Partisi (PKR), Demokratik Hareket Partisi (DAP) ve Milli Emanet Partisi, (Amanah) Enver İbrahim'i başbakan adayı gösterdiklerini açıklamıştı.


Ülkede muhalefetten ve eski iktidar koalisyonundan toplam 5 parti, Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim'e karşı; eski İçişleri Bakanı ve Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Başkanı Muhyiddin Yasin'i başbakan adayı olarak desteklediğini açıklamıştı.

Mevcut durumda Enver'i 92 milletvekili desteklerken, Muhyiddin'e ise 97 milletvekilinin destek verdiği bildirilmişti.

Muhyiddin Yasin kimdir?

Mahathir Muhammed'in başbakanlığında İçişleri Bakanı olarak görev yapan Muhyiddin Yasin, siyasete 1971'de Birleşik Malay Milli Örgütüne (UMNO) üye olarak girdi.


1986'da Johor eyaletinin siyasi lideri seçilen Muhyiddin, 1995'te Mahathir'in ilk başbakanlığı zamanında kabineye girerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İç Ticaret Bakanlığı görevini üstlendi.


Eski Başbakan Necip Rezak'ın hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Muhyiddin, Necip'in Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı iddialarına tepki gösterdiği için 2015'te kabinedeki görevinden alınmıştı.


Bir yıl sonra Muhyiddin, yolsuzluk iddialarına tepki göstererek Mahathir ile UMNO'dan istifa ederek, Malezyalı Birleşik Yerli Partisini (PPBM) kurdu.


2018 genel seçimlerinde Mahathir'in liderliğindeki koalisyonun galip gelmesi üzerine Muhyiddin, İçişleri Bakanı olarak yeniden kabineye girmişti.

Hükümet, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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