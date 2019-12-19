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Malezya Kralı Sultan Abdullah: "İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa...
6 saat önce
Malezya Kralı Sultan Abdullah: "İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa çıkmakta oldukça önemlidir"
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:18 Kaynak: AA
Malezya Kralı Sultan Abdullah: "İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa çıkmakta oldukça önemlidir"
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