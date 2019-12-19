Malezya Kralı Sultan Abdullah: "İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Kralı Sultan Abdullah: 'İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa... - Son Dakika

Malezya Kralı Sultan Abdullah: "İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa...

6 saat önce

Malezya Kralı Sultan Abdullah: "İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa çıkmakta oldukça önemlidir"

Malezya Kralı Sultan Abdullah: "İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa çıkmakta oldukça önemlidir"

Malezya Kralı Sultan Abdullah: İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa...

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:18 Kaynak: AA
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