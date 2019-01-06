Malezya Kralı Sultan V. Muhammed Tahtını Bıraktı
1 saat önce
KUALA Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtından çekildiği duyuruldu.
KUALA Malezya
Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtından çekildiği duyuruldu.
Milli Saray
'ın basın biriminden yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Bir süredir sarayda bulunmayan Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer buluyordu.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iddialara dair yaptığı açıklamada, Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair resmi bir mektup almadığını belirtmişti.
En son Kelantan eyaletinde cuma namazında görüntülenen Sultan V. Muhammed'in son iki aydır izinde olduğu öne sürülmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:21 Kaynak: AA
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