Son Dakika Haberleri: Malezya Kralı Sultan V. Muhammed Tahtını Bıraktı

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed Tahtını Bıraktı

1 saat önce

KUALA Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtından çekildiği duyuruldu.

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed Tahtını Bıraktı, System.String[]
KUALA Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtından çekildiği duyuruldu.

Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bir süredir sarayda bulunmayan Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer buluyordu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iddialara dair yaptığı açıklamada, Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair resmi bir mektup almadığını belirtmişti.

En son Kelantan eyaletinde cuma namazında görüntülenen Sultan V. Muhammed'in son iki aydır izinde olduğu öne sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Saray, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşetler Paralı Olunca Bez Çanta İmalatçısının İşleri İkiye Katlandı Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı

Son Dakika! ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek İstanbul'da Onlarca Kişi Haç Çıkarmak İçin Buz Gibi Suya Atladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:26:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya Kralı Sultan V. Muhammed Tahtını Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]