Son Dakika Haberleri: Malezya Kralı Sultan V. Muhammed Tahtını Bıraktı

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed Tahtını Bıraktı

22 dakika önce

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed, tahtından çekildiğini açıkladı.

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed Tahtını Bıraktı, System.String[]
Malezya Kralı Sultan V. Muhammed, tahtından çekildiğini açıkladı.

Malezya'da Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, Sultan V. Muhammed'in 6 Ocak'tan itibaren 15. Kral olarak istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sultan Muhammed'in süresi bitmeden 5 yılı dolmadan görevi bıraktığı ifade edildi.

Malezya tarihi boyunca ilk defa krallık süresi bitmeden bir kral görevini bırakıyor.

Malezya kraliyet sarayı, Sultan Muhammed'in istifasının, açıklandığı tarihte yürürlüğe girdiğini bildirdi. - KUALA LUMPUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Saray, Malezya, Politika
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