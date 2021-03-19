Malezya, Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri sonlandırma kararını kınadı - Son Dakika

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore yönetiminin diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararını kınayarak Kuzey Kore'nin büyükelçilik çalışanlarına ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verileceğini açıkladı.

Kuzey Kore ile Malezya arasında gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore yönetiminin Malezya ile diplomatik ilişkilerin sona erdirildiği yönündeki açıklamasına Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Kuzey Kore'nin kararından derin üzüntü duyulduğunun belirtildiği açıklamada, "Malezya, 1973'te diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Kuzey Kore'yi her zaman yakın bir ortak olarak görmüştü. Malezya bunu ilk yapan ülkelerden biriydi ve zor zamanlarında Kuzey Kore'yi desteklemeye devam etti" denildi.

Kuzey Kore'nin "düşmanca ve yapıcı olmayan davranış" sergilediği ifade edilerek diplomatik ilişkileri kesme kararın kınandığı ifade edildi. Açıklamada, hükümetin Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğindeki tüm diplomatik personele 48 saat içinde Malezya'yı terk etmeleri yönünde talimat verileceği aktarıldı. Ayrıca, Pyongyang'daki büyükelçiliğin de kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hishammuddin Hussein de Malezya'nın 2017'de Kim Jong Nam'ın öldürülmesinden sonra bile Kuzey Kore ile bağlarını güçlendirmeye çalıştığını ve Pyongyang'ın kararının bölgesel barış ve istikrar için "yersiz ve kesinlikle yıkıcı" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Kuzey Kore ile Malezya arasındaki bağlar, 2017 yılında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüşmediği üvey kardeşinin Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanında öldürülmesinden bu yana neredeyse kopmuş durumdaydı.

Ne oldu?

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malezya'da yaşayan Kuzey Koreli bir suçlunun ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönündeki kararı üzerine Malezya ile diplomatik ilişkilerin sona erdirildiği duyurulmuştu. Kuzey Kore vatandaşına karşı ABD tarafından yöneltilen kara para aklama suçlamalarının "saçma bir uydurma ve devletin başlıca düşmanı tarafından yönetilen saf bir komplo" olduğu belirtilmişti. Açıklamada, ABD baskısına boyun eğerek Kuzey Kore'ye karşı büyük düşmanca tavır gösteren Malezya ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesildiği vurgulanmıştı. - KUALA LUMPUR