Malezya: Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Malezya: Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti - Son Dakika Dünya

Malezya: Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti

6 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine başbakanlıktan istifa etti.

Malezya: Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti, System.String[]

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.


Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mahathir'in bu sabah istifa mektubunu kraliyet sarayı Istana Negara'ya gönderdiği bildirildi.

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Malezya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:12 
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