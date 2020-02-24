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Malezya: Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti
6 saat önce
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine başbakanlıktan istifa etti.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mahathir'in bu sabah istifa mektubunu kraliyet sarayı Istana Negara'ya gönderdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:12
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