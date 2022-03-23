Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek

23.03.2022 09:44
Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek

KUALA Malezya'nın, Malaycanın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ikinci resmi dili olmasını teklif edeceği bildirildi.

KUALA Malezya'nın, Malaycanın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ikinci resmi dili olmasını teklif edeceği bildirildi.

Bernama'nın haberine göre, Başbakan İsmail Sabri Yakub, parlamentodaki oturumda Malaycanın ASEAN düzeyinde kullanımına dair gelen soruya yanıt verdi.

Başbakan İsmail Sabri, Malaycanın uluslararası arenadaki kullanımını artırmak için ASEAN liderleriyle Malaycanın örgütün ikinci resmi dili olarak kullanılmasını görüşeceğini aktardı.

Başbakan İsmail, Malaycanın sadece Malezya'da değil, Endonezya, Brunei, Singapur, Tayland ve Filipinler'in güneyinde ve Kamboçya'nın bazı bölgelerinde konuşulan bir dil olduğunun altını çizdi ve "Dolayısıyla Malaycayı ASEAN'ın resmi dili yapmamak için bir neden yok. ASEAN liderleriyle bu dilin ikinci resmi dil olarak kullanılmasını görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Başbakan, ASEAN toplantılarında sadece 4 üye ülkenin İngilizceyi kullandığını ve kendisi de dahil diğer 6 ülkenin ana dillerinde konuşma yaptıklarını hatırlatarak ASEAN gibi uluslararası organizasyonlarda Malayca konuşmak konusunda "utangaç ve çekingen" olmanın anlamsız olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Malezya, kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun çözümünü talep etti Malezya, kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun çözümünü talep etti Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Güneydoğu, Başbakan, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!
09:37 Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu!
09:30 Son dakika! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement