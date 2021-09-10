Üye Girişi
Malezya menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri" ürününe yönelik soruşturma açıldı - Son Dakika

Malezya menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri" ürününe yönelik soruşturma açıldı

10.09.2021 09:00
Malezya menşeli

Malezya menşeli veya çıkışlı "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Malezya menşeli veya çıkışlı "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yapılan incelemeler sonucu İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Malezya menşeli veya çıkışlı "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ithalatına ilişkin ilgili yönetmelik çerçevesindeki önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Kurul tarafından, ilgili madde çerçevesinde, Malezya çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının, Çin menşeli söz konusu ürün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem oranında (CIF bedelinin yüzde 60'ı) teminata bağlanmasına da karar verildi.

Tragger, Malezya, Ticaret, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malezya menşeli 'ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri' ürününe yönelik soruşturma açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi 09:18 Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı! 22 Aralık'ta vizyona girecek 08:53 Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı! 22 Aralık'ta vizyona girecek BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık 08:47 BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık
Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı 07:20 Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı 00:47 Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar 23:30 Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş 21:36 Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü 19:48 Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü

Son Dakika Haberleri
09:34 Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız
09:18 Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08:58 Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı
08:47 BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık
08:17 ABD'nin Los Angeles şehrinde, okullarda korona aşısı zorunlu hale getirildi
08:13 Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi
07:48 Tolga Karel, eşiyle öpüştüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
07:39 İstanbul'da yağışın etkili olması ile trafik yoğunluğu oluştu
07:25 Son dakika! Memleket Partisi kurucularından Mustafa Tayfun Laik, istifasını verdi
07:20 Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı
Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız         
09:34
Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı         
08:59
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Kocasının vasiyetini yerine getirdi! Kocasının vasiyetini yerine getirdi! "Buradan ayrılma" sözü yüzünden 43 yıldır mağarada yaşıyor         
00:54
Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu         
00:10
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Bakan Karaismailoğlu'nun Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt         
21:31
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 09:48:32. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri" ürününe yönelik soruşturma açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement