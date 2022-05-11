Malezya Merkez Bankası, 4 yıl aradan sonra faiz artırdı - Son Dakika
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Malezya Merkez Bankası, 4 yıl aradan sonra faiz artırdı

11.05.2022 17:00
Malezya Merkez Bankası, 4 yıl aradan sonra faiz artırdı

KUALA Malezya Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 4 yıl aradan sonra faiz oranını beklenmedik bir şekilde yükseltme kararı aldı.

KUALA Malezya Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 4 yıl aradan sonra faiz oranını beklenmedik bir şekilde yükseltme kararı aldı.

Para politikası toplantısının ardından merkez bankasından yapılan açıklamada, "Küresel ekonominin yeniden açılması ve işgücü piyasa koşullarındaki iyileşme ekonomik aktivitenin toparlanmasını desteklemeye devam ediyor." ifadelerine yer verilirken gecelik politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 2'ye yükseltildiği bildirildi.

Söz konusu sürpriz karar, salgın sonrası dönemde meydana gelen ekonomik toparlanma belirtilerinin yanı sıra, yüksek emtia fiyatları ve Rusya- Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasının neden olduğu artan enflasyon oranlarının ardından geldi.

Açıklamada, beklenenden daha zayıf bir küresel büyüme, jeopolitik çatışmaların daha da tırmanması ve salgın gibi olumsuz gelişmelerin neden olduğu belirsizlik nedeniyle "büyümeye yönelik risklerin devam ettiği" kaydedildi.

Öte yandan Malezya Merkez Bankası, ülkenin2022 enflasyon ortalamasının yüzde 2,2 ile yüzde 3,2 arasında olacağı tahmininde bulundu.

Malezya, politika faizini en son Ocak 2018'de 0,25 puan artırarak yüzde 3,25'e yükseltme kararı almıştı.

YORUMLAR
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Almanya'da enflasyonun düşmesi beklenmiyor Almanya'da enflasyonun düşmesi beklenmiyor ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi

Merkez Bankası, Enflasyon, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya Merkez Bankası, 4 yıl aradan sonra faiz artırdı - Son Dakika


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