Malezya Müslüman Gençlik Hareketinden Çin'e tepki: "Siyasi propagandayı bırakın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Müslüman Gençlik Hareketinden Çin'e tepki: 'Siyasi propagandayı bırakın' - Son Dakika

Malezya Müslüman Gençlik Hareketinden Çin'e tepki: "Siyasi propagandayı bırakın"

6 saat önce

KUALA Malezya Müslüman Gençlik Hareketince (ABIM), Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde baskı olmadığını iddia eden Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliğine tepki göstererek "Çin, siyasi propaganda oyunlarını bırakmalıdır.

Malezya Müslüman Gençlik Hareketinden Çin'e tepki:

KUALA Malezya Müslüman Gençlik Hareketince (ABIM), Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde baskı olmadığını iddia eden Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliğine tepki göstererek "Çin, siyasi propaganda oyunlarını bırakmalıdır." açıklaması yapıldı.

ABIM Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin, Uygur Özerk Bölgesi'ne gezi düzenleme talebini reddettiklerini belirtti.

Faysal, "Sincan'a denetimli yapılacak bir ziyaret, sorunların çözümüne yardımcı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uygur Türklerine yönelik hak ihlallerinin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların raporlarıyla sabit olduğunu vurgulayan Faysal, Çin yönetiminin, dini ibadetleri aşırıcılıkla eş değer göstererek Uygur Türklerinin haklarını ihlal ettiğini kaydetti.

Faysal, Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı zulümlerin çoğunun ortaya çıktığını hatırlatarak "Çin, siyasi propaganda oyunlarını bırakmalıdır. Zira Uygurlara yönelik baskıların üstünü örtme çabaları boşunadır." ifadesine yer verdi.

Malezya'daki sivil toplum kuruluşları, 27 Aralık'ta başkent Kuala Lumpur'daki Pekin Büyükelçiliğinin önünde düzenledikleri gösteride Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmişti.

Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliği ise Uygur bölgesinde baskı olmadığını ileri sürerek eylemcileri bölgeye götürüp gezdirmek istediklerini açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti
Ahmet Bulut'tan Talisca için Galatasaray açıklaması: Guangzhou onu bırakmaz 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
22:30 Hamas'tan İsrail'in vergilerde yaptığı kesintiye "yağmalama" nitelemesi - Son Dakika
22:30 Samsun'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
22:27 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
22:25 Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
22:25 Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:35:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya Müslüman Gençlik Hareketinden Çin'e tepki: "Siyasi propagandayı bırakın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]