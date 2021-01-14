Malezya'nın ana muhalefet lideri Enver OHAL'in kaldırılması için Kral'a dilekçe verecek - Son Dakika

KUALA Malezya'nın ana muhalefet lideri Enver İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması için Malezya Kralı'na dilekçe yollayacağını açıkladı.

Enver, basın açıklamasında, salgın tedbirlerinin Kovid-19'u önlemek için yeterli olduğunu ve OHAL gibi aşırı tedbirlerin gerekmediğini belirterek, "Meclisteki milletvekillerine, OHAL kararını geri çekmesi ve parlamentoyu bir an önce oturuma çağırması için Kral'a ricada bulunmaları konusunda mektup gönderdim." dedi.

Enver, Başbakan Muhyiddin Yasin'in OHAL kararı alması için Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı yanlış yönlendirdiğini öne sürdü ve "Bu kararın, ne Kovid-19 ile ne sel baskınlarıyla ne de ekonomiyle bir alakası var. Başbakanın asıl amacı iktidarda kalabilmek." şeklinde konuştu.

OHAL kararının ülke ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini ifade eden Enver, "Bu karar ülke ekonomisini daha istikrarsız hale getirebilir. Pandeminin yol açtığı işsizlik ve fakirlik gündemdeyken OHAL kararı almak mantıklı değildir." diye konuştu.

Enver İbrahim, muhalefet koalisyonu Umut İttifakı adına Kral'a hitaben, OHAL'in kaldırılması için dilekçeyi en kısa zamanda sunacaklarını kaydetti.

OHAL 1 Ağustos'a kadar sürecek

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, Başbakan Muhyiddin'in tavsiyesi üzerine ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, 1 Ağustos'a kadar salgının kontrol altına alınması durumunda, Kral'ın OHAL'i daha erken kaldırabileceği belirtilmişti.

İktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), OHAL tedbirlerinin sadece Kovid-19 için kullanılması gerektiğini açıklarken, muhalefet milletvekilleri, Başbakan Muhyiddin'in bu kararı, iktidarını korumak ve güven oylamasından kaçmak için aldırdığını öne sürmüştü.

OHAL kapsamında parlamento, senato ve eyalet meclislerinde oturumlar yapılmayacak.

Bunun yanı sıra OHAL süresince genel ve yerel seçimler ile ara seçimler düzenlenmeyecek.