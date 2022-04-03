KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını açtı.
Kuala Lumpur'daki Müslümanlar, ramazanın ilk iftarını sıcak ve nem nedeniyle genellikle evlerinde açmayı tercih etti.
Müslümanların ilk günü evlerinde geçirmeyi tercih etmeleri nedeniyle başkentte köprü ve otoyollarda sakinlik görüldü.
Malezya'da ramazan etkinlikleri ve toplu iftarlar, özellikle ramazanın ikinci haftasıyla yoğunluk göstermeye başlıyor.
1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanan "endemiye geçiş" dönemi kapsamında camilerdeki sosyal mesafe kısıtlaması da kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ramazanın ilk iftarı yapıldı - Son Dakika