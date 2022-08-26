Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi

26.08.2022 14:11
Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret eden bir kadın fotoğraf çektiriyor, 25 Ağustos 2022.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret eden bir kadın fotoğraf çektiriyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

KUALA LUMPUR, 26 Ağustos (Xinhua) -- Malezya, yaklaşan Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için başkent Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesinde "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adıyla bir sanat enstalasyon gösterisi düzenledi. Gösteri, 26 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasında halka açık olacak.

Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret edenler fotoğraf çektiriyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret edenler, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret edenler, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

YORUMLAR
500
Hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip, ikinci yolsuzluk davası için hakim karşısında Hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip, ikinci yolsuzluk davası için hakim karşısında Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı
Kaynak: Xinhua

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:02 Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
13:18 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'in tutuklanması hakkında dikkat çeken sözler: Artık bu bir seferberlik mücadelesi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 14:13:50. #1.11#
SON DAKİKA: Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement