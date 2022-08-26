Malezya 'nın başkenti Kuala Lumpur 'un Kwai Chai Hong bölgesindeki bir medya özel gösterimi sırasında "Mehtaplı Kapının Ötesinde" adlı sanat enstalasyon gösterisini ziyaret eden bir kadın fotoğraf çektiriyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malezya'da Yaklaşan Güz Ortası Festivali İçin Sanat Enstalasyon Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika

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