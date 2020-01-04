Malezya'nın doğal güzellik ve tarihi eserlerle dolu şehri: Kuala Selangor - KUALA - Son Dakika

Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Kuala Selangor kenti, çok sayıda tarihi eseri ve doğal güzelliği barındırıyor.

Geçmişten bugüne eyalet sultanlıklarının varlık gösterdiği Malezya'da 18. yüzyıla kadar Selangor Sultanlığı'nın merkezi olan kıyı kenti Kuala Selangor, turistik ve ticari açıdan önem taşıyor.

Şehrin ortasından geçen Selangor Nehri'nin, Malay Yarımadası'ndaki İngiliz hakimiyeti yıllarında ticari gemilerin geçişi için kullanıldığı biliniyor.

19. yüzyılın ardından Selangor Sultanlığı'nın eyalete bağlı Klang kentine taşınmasının ardından Kuala Selangor'un ticari önemi azalmış olsa da tarihi şehir, turistik önemini korumayı sürdürüyor.

Şehirde bugün en çok ziyaret edilen mekanlar arasında doğal güzellikler, maymunların yaşadığı ormanlık alanlar, ateş böceği parkı ve kıyı şeridi bulunuyor.

1907'de şehir merkezindeki Melawati tepesine inşa edilen fener kulesi, kentin sembol yapılarından biri olarak biliniyor.

Fener kulesi ve rasathane sembol yapılar arasında

O dönemde kıyıya yanaşan gemilere yön tayin etme ve şehir genelindeki yangınları gözetleme amacıyla kullanılan 27 metre uzunluğundaki fener kulesi, 18 deniz mili öteden görülebiliyor.

Fener kulesinin yakınında bulunan tarihi rasathane ise Melawati tepesindeki sembol yapılar arasında.

16. yüzyıldan bu yana var olduğu bilinen rasathane, asırlar boyunca ramazan ayının başlangıcını gözetlemek için kullanılmış.

Şehrin diğer sembollerinden Sultan İbrahim Camisi ise Malezya'da beğenilen modern mimarili camiler arasında yer alıyor.

Farklı inançlar tek şehirde

Malezya'da sultanlık makamını temsil eden sarı renkli kubbesiyle dikkati çeken cami, Selangor'un eski eyalet kralı Sultan Selahaddin Abdul Aziz Şah'ın emriyle 1982 yılında inşa edilmiş.

Şehirde camilerin yanı sıra Katolik kiliseleri ile Budist, Hindu ve Taoist tapınaklarının da bulunduğu Kuala Selangor, farklı inançları bünyesinde barındırmasıyla öne çıkıyor.

1840'da Çinli göçmenlerin yaptırdığı Tian Fu Gong isimli Taoist tapınağı, şehrin en eski tapınaklarından biri olarak kabul ediliyor. Mimarisiyle dikkati çeken tapınak, gün içinde çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Şehirdeki Hindu tapınaklarından Sri Shakti Devasthanam da ziyaretçilerin ilgisini çeken yapılar arasında. İnşası 10 yıl süren ve yapımı 2013'te tamamlanan tapınak, yeni yapılmış olmasına rağmen uzaktan tarihi bir görüntü veriyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a bir saatlik mesafede bulunan Kuala Selangor, Malezya'nın 2020'yi turizm yılı ilan etmesiyle bu yıl çok sayıda ziyaretçi almayı hedefliyor.