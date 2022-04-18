Malezya'nın en büyük bankasının sistemlerinde meydana gelen arıza giderildi - Son Dakika

KUALA Malezya'nın en büyük bankası Malayan Banking Bhd (Maybank) banka kartlarında, web sitesi ve mobil uygulamalarındaki hizmetlerde meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Maybank'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ATM kartlarının geçici süreliğine kullanım dışı olduğu ve çevrim içi hizmetlerde aksamaların yaşandığı duyuruldu.

Maybank, yerel saatle 18.15'te olumsuz etkilenen tüm hizmetlerde aksaklığın giderildiğini bildirirken, yaşanan sorunun nedenine dair bilgi vermedi.

Söz konusu arıza, ülkenin en büyük finans kuruluşu olan "Maybank'ın banka kartı ve çevrim içi hizmetlerinde bu yıl yaşanan 2'inci büyük kesinti" olarak kayıtlara geçti.