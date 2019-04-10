Malezya'nın Eski First Lady'sine Yeni Yolsuzluk Suçlaması

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor, Milli Eğitim Bakanlığındaki bir anlaşma ile ilgili yolsuzlukla suçlandı.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor, Milli Eğitim Bakanlığındaki bir anlaşma ile ilgili yolsuzlukla suçlandı.



Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor, güneş enerjisi anlaşmasıyla ilgili rüşvet almakla suçlandı. Mansor, Jepak Holdings'deki bir müdürün yardımcısı ile Milli Eğitim Bakanlığındaki bir sözleşmeyi güvence altına almak 1.22 milyon dolar rüşvet aldığını reddetti.



Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi binasının dışında konuşan Mansor, "İnsanların yalanlara inanmayı seçmeleri üzücü. Bazıları gelip benden özür diledi ve ben onları affettim" dedi.



Rosmah 15 Kasım'da gerçekleştirilen mahkemede, Sarawak eyaletinin kırsal bölgelerindeki okullara güneş enerjisi panelleri kurulmasına yönelik projenin, kendisine yakın bir şirkete verilmesini sağlamak için şirket yöneticisinden yaklaşık 45 milyon dolar talep etmek ve bu paranın 1,5 milyonunu almakla suçlanmıştı. Mahkeme, Rosmah'ın 1 milyon Malezya ringiti kefalet ödemesi yönünde hüküm vermiş ve Rosmah da kefaleti ödemesinin ardından serbest bırakılmıştı.



Yolsuzluk ve kara para aklama gibi 17 suçtan yargılanan Rosmah Mansor, daha önce de 3 Ekim'de tutuklanmış, 4 Ekim'de kefaletle serbest kalmıştı.



Mansor ayrıca geçtiğimiz Mayıs'ta Necip Razak'ın seçim kaybına neden olan büyük bir yolsuzluk skandalında yasa dışı yolsuzluklar ve vergi kaçakçılığı yapmakla suçlanmıştı. - KUALA LUMPUR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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