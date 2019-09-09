Son Dakika Haberleri: Malezya'nın güneyinde dang humması ölümleri arttı
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Malezya'nın güneyinde dang humması ölümleri arttı

1 saat önce

KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısında bu yıl artış gözlemlendi.

Malezya'nın güneyinde dang humması ölümleri arttı, System.String[]

KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısında bu yıl artış gözlemlendi.

Eyalete bağlı Sağlık, Kültür ve Miras Komitesi Başkanı Mohd Khuzzan Ebubekir, bu yılın başından ağustos ayının sonuna kadar eyalet genelinde toplam 7 bin 761 dang humması vakası ve 19 ölüm kaydedildiğini açıkladı.

Geçen yılın 8 aylık döneminde 3 bin 857 vaka ve 12 ölüm yaşandığını belirten Mohd Khuzzan, bu yıl dang vakalarındaki artışın yüzde 101 olduğunu belirtti.

Mohd Khuzzan, dang humması vakalarındaki artışın virüs taşıyan sivrisineklerin üreme noktalarının çoğalmasından kaynaklandığını vurguladı ve bu sorunla mücadele için eyalet genelinde düzensiz çöp öğütmenin son bulması gerektiğini ifade etti.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:42 Kaynak: AA
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