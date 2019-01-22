Son Dakika Haberleri: Malezya'nın İsrailli Sporculara Yönelik Yasağına Gazzeli Taraftarlardan Destek

Malezya'nın İsrailli Sporculara Yönelik Yasağına Gazzeli Taraftarlardan Destek

8 dakika önce

KUALA Gazze'de futbol taraftarları, Malezya'nın ev sahipliğini yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararına destek verdi.

Malezya'nın İsrailli Sporculara Yönelik Yasağına Gazzeli Taraftarlardan Destek, System.String[]
KUALA Gazze'de futbol taraftarları, Malezya'nın ev sahipliğini yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararına destek verdi.

Gazze'deki en eski futbol statlarından biri olan Yermuk Stadı'nda oynanan bir maçta taraftarlar, Malezya'nın İsrailli sporcuları ülkeye almama kararını Malezya bayrağı sallayarak ve teşekkür pankartı açarak destekledi.

Malezya Filistin Kültür Kuruluşu Başkanı Muslim İmran, yaptığı açıklamada, "Stattaki bayrak ve pankart, Malezya'ya verilen desteği ve Filistinlilerin memnuniyetini göstermektedir." dedi.

İmran, Malezya'nın İsrailli yüzücülere yönelik kararının hemen ardından Filistinlilerin sosyal medyada Malezya'yı destekleyen kampanyalar başlattığını belirterek "Malezya'nın duruşu Filistin ve özellikle Gazze tarafından çok olumlu karşılandı." diye konuştu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 11 Ocak'ta İsrail basınında çıkan, İsrailli yüzücülerin "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak üzere Malezya'ya girişlerinin yasaklandığı iddialarını doğrulamış ve "Malezya'nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler." açıklamasında bulunmuştu.

Mahathir'in açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah da Malezya'nın İsrail'in katıldığı etkinliklere ev sahipliği yapmayacağını belirtmişti.

Toplam 70 ülkeden 600'den fazla yüzücünün katılacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta Malezya'nın Sarawak eyaletinde düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:34 Kaynak: AA

Filistin, Gazze, Malezya, Güncel
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