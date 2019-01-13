Son Dakika Haberleri: Malezya'nın İsrailli Yüzücüleri Ülkeye Almama Kararı

Malezya'nın İsrailli Yüzücüleri Ülkeye Almama Kararı

7 dakika önce

KUALA Malezya, ev sahipliğini yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararını, şampiyonanın yapılacağı Sarawak eyalet hükümetine ve Uluslararası Paralimpik Komitesine yazılı olarak bildirecek.

Malezya'nın İsrailli Yüzücüleri Ülkeye Almama Kararı, System.String[]
KUALA Malezya, ev sahipliğini yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararını, şampiyonanın yapılacağı Sarawak eyalet hükümetine ve Uluslararası Paralimpik Komitesine yazılı olarak bildirecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık, hükümetin şampiyonaya katılmak isteyen İsrail vatandaşı yüzücülerin vize başvurusunu reddetmesine ilişkin basına yaptığı açıklamada, bu konunun kabinede tartışıldığını ancak Başbakan Mahathir Muhammed'in yüzücülerin ülkeye girişini onaylamadığını belirtti.

Bakan Seyit, hükümetin yasağı gerekli makamlara resmi olarak ileteceğini vurgulayarak "Şampiyonanın yapılacağı Sarawak eyalet hükümetine ve Uluslararası Paralimpik Komitesine bildiri yollayacağız." dedi.

Başbakan Mahathir Muhammed, hafta başında İsrail basınında çıkan İsrailli yüzücülerin şampiyonaya katılmak üzere Malezya'ya girişlerinin yasaklandığı iddialarını doğrulamış ve "Malezya'nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler." açıklamasında bulunmuştu.

Toplam 70 ülkeden 600'den fazla yüzücünün katılacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta Malezya'nın Sarawak eyaletinde düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor, Beşiktaş'tan Kiraladığı Fatih Aksoy ile Resmi Sözleşme İmzaladı Hazırlık Maçında Atiker Konyaspor, İstanbulspor'u Tek Golle Geçti

Beşiktaş, Babel'in Fulham'a Transferinden 2 Milyon Euro Alacak Everton, Cenk Tosun'u Satış Listesine Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 14:59:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'nın İsrailli Yüzücüleri Ülkeye Almama Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]