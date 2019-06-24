Son Dakika Haberleri: Malezya'nın kuzey kara sularına giriş çıkış yasağı uzatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Malezya'nın kuzey kara sularına giriş çıkış yasağı uzatıldı

56 dakika önce

KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaletinin kara sularına, olası terör faaliyetlerini durdurmak üzere konulan giriş çıkış yasağı uzatıldı.

Malezya'nın kuzey kara sularına giriş çıkış yasağı uzatıldı, System.String[]
KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaletinin kara sularına, olası terör faaliyetlerini durdurmak üzere konulan giriş çıkış yasağı uzatıldı.
Emniyet Müdürü Omar Mammah, basına yaptığı açıklamada, son iki aydır yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında uygulanan kara sularına giriş çıkış yasağının 10 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Omar, DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın bölgedeki balıkçıları kaçırma girişimlerinin sürdüğü bilgisini aldıkları için yasağı uzatmaya karar verdiklerinin altını çizerek, "Doğu Sabah Güvenlik Alanı açıklarındaki eyalet sakinlerinin güvenliğini temin etmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Omar, yasağın bundan önceki gibi eyaletin doğu kıyısındaki 7 ayrı bölgede süreceğini belirtti.
Sabah eyaletinin doğu kara sularında giriş ve çıkış yasağı, ilk olarak 2014'te, bölgede iki vatandaşın kaçırılması ve turistler ile polis memurlarının öldürülmesinin ardından ilan edilmişti.
Bölge, ülke dışından sızan terör faaliyetlerini durdurmak için, Doğu Sabah Güvenlik Alanı olarak adlandırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:06 Kaynak: AA
Sabah, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru tekrar yükselişe geçti İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi Heyeti Başkanı: Çok agresif bir tepkiyle karşılaştık Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama 20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 21:02:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'nın kuzey kara sularına giriş çıkış yasağı uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]