Son Dakika Haberleri: Malezya'nın kuzey kara sularına giriş ve çıkış yasağı konuldu

Malezya'nın kuzey kara sularına giriş ve çıkış yasağı konuldu

6 saat önce

Sabah eyaletinin doğu kara sularına, ülke dışından gelebilecek olası terör faaliyetlerini durdurmak için 10 Haziran'a kadar giriş ve çıkış yasağı konuldu.

Malezya'nın kuzey kara sularına giriş ve çıkış yasağı konuldu, System.String[]
Sabah eyaletinin doğu kara sularına, ülke dışından gelebilecek olası terör faaliyetlerini durdurmak için 10 Haziran'a kadar giriş ve çıkış yasağı konuldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:18 
Sabah, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı Çalışmalar Başladı! Van'a 50 Fabrika Kurulacak "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:43:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'nın kuzey kara sularına giriş ve çıkış yasağı konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]