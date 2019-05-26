Malezya'nın kuzey kara sularına giriş ve çıkış yasağı konuldu
6 saat önce
Sabah eyaletinin doğu kara sularına, ülke dışından gelebilecek olası terör faaliyetlerini durdurmak için 10 Haziran'a kadar giriş ve çıkış yasağı konuldu.
Sabah
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:18
eyaletinin doğu kara sularına, ülke dışından gelebilecek olası terör faaliyetlerini durdurmak için 10 Haziran'a kadar giriş ve çıkış yasağı konuldu.
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