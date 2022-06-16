Malezya'nın Redang Adası'ndaki Yeşil Kaplumbağalar Yuvadan Çıktı

REDANG ADASI, 16 Haziran (Xinhua) -- Malezya 'nın Terengganu eyaletine bağlı Redang Adası'nın kuzey bölümünde yer alan Chagar Hutang Kaplumbağa Koruma Alanı'ndaki yuvalarından çıkmalarının ardından görülen yumurtadan yeni çıkmış bebek yeşil kaplumbağalar, 14 Mayıs 2022. Chagar Hutang Kaplumbağa Koruma Alanı, yeşil kaplumbağalar ve şahin gagalı kaplumbağaların ana yuvalama alanlarından biri. Yeşil kaplumbağaların yıllık yuvalama dönemi, yaklaşık Mart ila Ekim civarına denk gelirken, Mayıs-Temmuz aralığında zirve yapıyor. Terengganu eyalet yönetimi 2005 yılında Chagar Hutang sahilini kaplumbağa koruma alanı ilan etmişti. O zamandan bu yana halkın Chagar Hutang'a girişi engellenirken, ancak araştırmacılar, gönüllüler ile seçilmiş ziyaretçilerin sahile girmesine izin veriliyor. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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