Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin yemin etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin yemin etti - Son Dakika

Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin yemin etti

1 saat önce

KUALA Malezya'da yaklaşık bir haftadır süren hükümet krizini sonlandırmak üzere Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah tarafından başbakan olarak atanan Muhyiddin Yasin, resmi yeminini etti.

Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin yemin etti, System.String[]

KUALA Malezya'da yaklaşık bir haftadır süren hükümet krizini sonlandırmak üzere Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah tarafından başbakan olarak atanan Muhyiddin Yasin, resmi yeminini etti.

Yerel saatle sabah 10.00'da başkent Kuala Lumpur'daki kraliyet sarayı Istana Negara'ya giden Başbakan Muhyiddin Yasin, saraydaki taht odasında Sultan Abdullah'ın huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Törenin ardından kraliyet sarayından yapılan açıklamada Muhyiddin Yasin'in, Malezya'nın 8. başbakanı olduğu duyuruldu.

Geçen hafta görevinden istifa eden Başbakan Mahathir Muhammed'in hükümetinde içişleri bakanlığı yapan Muhyiddin, Sultan Abdullah tarafından başbakan olarak atanmıştı.

Eski iktidar koalisyonu partileri tarafından yeniden başbakan adayı gösterilen Mahathir ise 114 milletvekilinin başbakanlığına destek verdiğini belirterek, Muhyiddin'in başbakanlığına itiraz etmişti.

Muhyiddin'in yemin törenine katılmayan Mahathir, törenden önce yaptığı basın açıklamasında ihanete uğradığını söyledi ve Muhyiddin'in muhalefet partileriyle yeni iktidar koalisyonu kurma projesini önceden planladığını öne sürdü.

Mahathir, hükümeti kuracak meclis çoğunluğuna sahip olmasına rağmen Sultan Abdullah'ın kendisiyle görüşmediğini iddia ederek, "Milletvekili çoğunluğu bizde var. 114 milletvekili bizi destekliyor." dedi.

Muhyiddin'in mecliste güvenoyu alıp alamayacağını görmek üzere parlamento oturumu talep edeceklerini belirten Mahathir, "Muhyiddin meclis çoğunluğuna sahip değil. Eğer güvenoyu alamazsa hükümeti kuramayacak." şeklinde konuştu.

Mahathir, aynı partiye mensup olduğu Muhyiddin ile neden birlikte çalışmaktan vazgeçtiği sorusuna ise, "Yolsuzluk soruşturması geçiren siyasetçilerle çalışmayı reddettim. Bu yüzden UMNO partisiyle beraber çalışamam." cevabını verdi.

Kuala Lumpur, Hükümet, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sputnik, Türkiye'deki servisinde çalışan 3 gazeteciye saldırıldığını iddia etti
Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 08:00:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'nın yeni Başbakanı Muhyiddin Yasin yemin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]