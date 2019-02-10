Son Dakika Haberleri: Malezya Palm Yağı İhracatında Türkiye'de Büyük Potansiyel Görüyor

Malezya Palm Yağı İhracatında Türkiye'de Büyük Potansiyel Görüyor

54 dakika önce

KUALA Malezya Sanayi Bakanı Şemsul İskender Mohd Akin, palm yağı ihracatı pazarında Türkiye'nin büyük potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Malezya Palm Yağı İhracatında Türkiye'de Büyük Potansiyel Görüyor, System.String[]
KUALA Malezya Sanayi Bakanı Şemsul İskender Mohd Akin, palm yağı ihracatı pazarında Türkiye'nin büyük potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Devlet haber ajansı Bernama'ya konuşan Şemsul, Avrupa Birliği ülkelerinin palm yağı yasağı teklifi üzerine Malezya'nın Türkiye, Pakistan ve İran'a yönelik palm yağı ihracatını arttırmayı planladıklarını söyledi.

Şemsul, Türkiye'nin yılda 700 bin, İran'ın 600 bin ton palm yağı kullandığını, Pakistan'ın yıllık palm yağı kullanımının bir milyon tonu geçtiğini dile getirdi.

Bakan Şemsul, 3 ülkeyle palm yağı ticaretinin artması için yeni strateji belirleneceğine dikkati çekerek, "Bu ülkelerdeki endüstri aktörleriyle birebir ilişki içinde olacağız. Umarız palm yağında ve diğer ürünlerimizin satışlarında artış olur." diye konuştu.

Dünyanın en büyük 2. palm yağı üreticisi Malezya'da yılda ortalama 19 milyon ton palm yağı imal ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:45 Kaynak: AA

Şemsi Tebrizi, Malezya, Türkiye, Güncel
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