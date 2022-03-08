Malezya "pandemiden endemiye geçiş" sürecini başlatacak - Son Dakika
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Malezya "pandemiden endemiye geçiş" sürecini başlatacak

08.03.2022 14:49
Malezya "pandemiden endemiye geçiş" sürecini başlatacak

KUALA Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob, ülkesinin 1 Nisan itibarıyla Kovid-19'la mücadelede "pandemiden endemiye geçiş" dönemine girerek kapılarını yabancı ziyaretçilere açacağını açıkladı.

KUALA Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob, ülkesinin 1 Nisan itibarıyla Kovid-19'la mücadelede "pandemiden endemiye geçiş" dönemine girerek kapılarını yabancı ziyaretçilere açacağını açıkladı.

Başbakan Yaakob, parlamento binasındaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, birçok faktör, risk analizleri, Sağlık Bakanlığının tavsiyesi ve ilgili bakanlıklardan alınan görüşlerin ardından 1 Nisan itibarıyla ülkesinin "endemiye geçiş" sürecini başlatarak normalleşmeye geçeceğini söyledi.

Buna göre, yabancı ziyaretçiler "MyTravelPass" sisteminde onay almak zorunda kalmadan ülkeye giriş-çıkış yapabilecek.

Öte yandan çift doz aşılı yabancı ziyaretçilerin karantinada kalma zorunluluğu kaldırılırken, ziyaretçilerin ülkeye girmeden PCR testi yaptırmaları yeterli olacak.

Maske takma zorunluluğu devam edecek

Başbakan Yaakob, endemiye geçiş dönemini iki yıl boyunca Kovid-19'la mücadele eden herkesin neredeyse normal yaşama dönmesini sağlayan bir çıkış stratejisi olarak nitelendirdi.

Yaakob, söz konusu endemiye geçiş aşamasının tam anlamıyla endemi seviyesine dönebilmek için geçici olarak uygulanacağını aktardı.

Endemiye geçiş döneminde halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu devam ederken, işletmeler için çalışma saati kısıtlaması da kaldırılacak.

Malezya, Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek için 18 Mart 2020'den bu yana uluslararası sınırlarını yabancı ziyaretçilere kapatmıştı.

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Kaynak: AA

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