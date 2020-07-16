Malezya Parlamentosundan İsrail'in BM'den ihracı için ortak karar - Son Dakika

Malezya Parlamentosundan İsrail'in BM'den ihracı için ortak karar

KUALA Malezya Parlamentosu, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinden ihraç edilmesi yönünde Malezya'nın hamle yapması için hükümete önerge verdi.

KUALA Malezya Parlamentosu, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinden ihraç edilmesi yönünde Malezya'nın hamle yapması için hükümete önerge verdi.

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Parlamentonun Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve muhalefetteki Halkın Adaleti Partisi (PKR) Milletvekili Seyid İbrahim Seyid Nuh, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planı karşısında Malezya hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ile hareket ederek BM'ye, İsrail'i üyelikten çıkarma uyarısında bulunması üzere teklif verdi.

Milletvekili Seyid İbrahim'in teklifinde ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının müzakere edilmesi için bugün Mecliste özel oturum yapılması talebi yer aldı.

Seyid İbrahim'in teklifinin iktidar ve muhalefet partilerince oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanı Azhar Harun, yarım saatlik özel oturum kararı aldı.

İsrail'in BM üyeliğinden çıkarılması üzere Malezya hükümetinin çağrıda bulunmasına yönelik önerge, özel oturumda onaylandı.

Basına konuşan Seyid İbrahim, iktidar partilerinin önergeye desteğinden memnun olduğunu belirterek, Filistin konusunda iki tarafın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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İsrail'in BM'den ihracı önergesinin sadece Malezya Parlamentosunda gündeme gelmediğini vurgulayan Seyid İbrahim, "Fransa ve Avrupa Birliği parlamentolarında da aynı konu gündeme getirilmiştir." dedi.

Seyid İbrahim, hükümetin Filistin davasını savunmaya yönelik faaliyetlerini özel oturumda paylaştığını kaydederek, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Kamaruddin Cafer, İsrail'in ilhak planına karşı Malezya'nın yaptığı kınama açıklamaları ve Başbakanımızın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesine dair bizi bilgilendirdi." şeklinde konuştu.

AA muhabirine konuşan Malezya Filistin Kültür Organizasyonu Genel Başkanı Dr. Muslim İmran, Malezya Parlamentosunun aldığı inisiyatiften memnun olduğunu dile getirdi ve "Bugünkü özel oturuma katılarak bütün siyasi farklılıklarına rağmen Filistin davasını savunduklarını gösteren milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

İmran, uluslararası camianın İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerine karşı acilen adım atması gerektiğini belirterek, "Malezya'nın bu konudaki ciddiyetine inanıyor ve diğer ülkelerin parlamentolarının da Filistin için aynı hamleleri yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Filistin, Malezya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:47 Kaynak: AA

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