Malezya polisi, Filistinli liderlere yönelik tehdit iddialarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı - Son Dakika

KUALA Malezya polisi, İsrail gizli servisinin Malezya dahil dünya genelindeki Filistinli liderler ve kanaat önderlerine yönelik tehditte bulunduğu iddialarından haberdar olduklarını ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Polis teşkilatı şefi Acryl Sani Abdullah Sani, dün internet ortamında yayılan tehdit iddialarını ciddiye aldıklarını belirterek, "Polis teşkilatı her açıdan güvenlik tedbirlerini artırmak için gerekli adımları atacaktır." dedi.

Polis teşkilatının söz konusu tehdide ilişkin gelişmeleri anbean takip ettiğini vurgulayan Acryl Sani, halkı sakin olmaya ve yalan haberlere itibar etmemeye çağırdı.

Malezya Siber Savunma Operasyon Merkezi (CDOC), dün, İsrail gizli servisinin Malezya'da bulunanlar başta olmak üzere dünya genelinde Filistinli liderler ve kanaat önderlerine operasyonlar düzenleyebileceğini iddia etmişti.

CDOC'nin iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan El Batş'ın öldürülmesinin arkasında, İsrail'in gizli servisi İstihbarat ve Özel Harekatlar Enstitüsünün (MOSSAD) olduğu iddia edilmişti.