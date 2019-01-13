Malezya Polisi Firari İş Adamı Low İçin Çinlilerle Görüştü

KUALA Malezya
'da Kraliyet Polis
Teşkilatından (PDRM) yetkililer, eski Başbakan Necip Rezak
'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun yerini tespit etmek için Çin
'de üst düzey görüşmelerde bulundu.
PDRM Başmüfettişi Muhammed Fuzi Harun, basına yaptığı açıklamada, teşkilata bağlı üst düzey yetkililerin, iş adamı Low'un Çin'de saklanıyor olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak Çinli yetkililerden Low'un bulunması için yardım talep ettiklerini bildirdi.
Görüşmeye dair daha fazla detay vermeyen Muhammed, "Polisimiz aynı zamanda Interpol ile iletişim halinde fakat durumda henüz bir ilerleme yok." ifadesini kullandı.
Başbakan Mahathir Muhammed, perşembe günü konu hakkında yaptığı açıklamada "Bizim için zor olsa da Low Jho'yu aramaya devam edeceğiz." demişti.
Firari iş adamı Low Taek Jho
Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.
Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.
Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.
Firari iş adamı hakkında en son ABD
'deki New York
Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.
Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.