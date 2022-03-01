Malezya, Rus petrol gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi - Son Dakika
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Malezya, Rus petrol gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi

01.03.2022 20:20
Malezya, Rus petrol gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi

Malezya'nın, Kuala Linggi Uluslararası Limanı'na (KLIP) yanaşmak isteyen Rus petrol gemisinin talebini reddettiği bildirildi.

Malezya'nın, Kuala Linggi Uluslararası Limanı'na (KLIP) yanaşmak isteyen Rus petrol gemisinin talebini reddettiği bildirildi.

Malezya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Linda isimli Rusya bandıralı petrol gemisinin 5 Mart'ta söz konusu limana yanaşma isteğinin kabul edilmediği duyuruldu.

Talebin, Rus gemisinin uluslararası yaptırımlar listesinde olduğu gerekçesiyle geri çevrildiği aktarılan açıklamada, bakanlığın durumu gözlemlemeye devam edeceği, hükümet politikaları uyarınca adımlar atacağı belirtildi.

Rus gemisi Linda, ABD makamları tarafından Rusya'ya karşı açıklanan yaptırımlar kapsamına alınmıştı.

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Malezya, Petrol, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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