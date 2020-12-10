Malezya Sağlık Bakanı Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına alındı - Son Dakika

18 Aralık 'a kadar karantinada kalacağını belirten Ethem, "Katılmayı planladığım görüşmeleri erteleyip, çalışmalarıma bir süre evde devam edeceğim." dedi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Ethem, geçen ay ofisinde görüştüğü bir gazetecinin salı günü Kovid-19'a yakalandığını öğrenmesinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine kendisini eve kapatarak virüs testi yaptırdığını bildirdi.

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