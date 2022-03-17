Malezya, Suudi Arabistan'ı hedef alan dron saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Malezya, Suudi Arabistan'ı hedef alan dron saldırılarını kınadı

17.03.2022 19:28
Malezya, Suudi Arabistan'ı hedef alan dron saldırılarını kınadı

KUALA Malezya'nın, Suudi Arabistan'ı hedef alan dron saldırıları nedeniyle Husileri kınadığı bildirildi.

KUALA Malezya'nın, Suudi Arabistan'ı hedef alan dron saldırıları nedeniyle Husileri kınadığı bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'daki havaalanları ve petrol rafinerilerine yönelik son yaptıkları da dahil olmak üzere, sivil alanları ve tesisleri hedef aldığı dron saldırıları "şiddetle" kınandı.

Yaralanmalar ve özel mülklerde maddi hasarlara neden olan saldırılardan etkilenenlere en içten taziye dilekleri iletilen açıklamada, "Malezya her türlü şiddeti reddediyor ve uluslararası toplumu, bölgede barış ve istikrarın korunmasına zarar verecek düşmanlıkların sona erdirilmesi için çabalarını yoğunlaştırmaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Malezya'nın, Yemen'deki çatışmaya diyalog ve müzakere yoluyla çözüm bulunmasını desteklediği belirtildi.

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Suudi Arabistan, Malezya, Twitter, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, Suudi Arabistan'ı hedef alan dron saldırılarını kınadı - Son Dakika


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