Malezya tonlarca çöpü geri gönderiyor: Gelişmiş ülkelerin çöplüğü olmayacağız
2 saat önce
Malezya Çevre Bakanı Yeo Bee Yin, yaklaşık 3 bin tonluk atığı Batılı ülkelere geri göndereceklerini belirterek, "Gelişmiş devletlerin çöplüğü olmayacağız" dedi
Malezya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:08
, 3 bin 300 ton plastik atığı gelişmiş ülkelerin çöp toplama alanı olmamak için Amerika Birleşik Devletleri
(ABD
), Kanada
ve Avustralya
gibi ülkelere geri gönderecek. Ülkenin Çevre Bakanı Yeo Bee Yin yaptığı açıklamada, "Çin
2018'de plastik atık ithalatını yasakladığında gelişmekte olan ülkeler yeni hedef haline geldi" dedi.
Çevre Bakanı Yin ayrıca, ülkesine yasa dışı sokulmaya çalışılan 60 konteyner çöp yakaladıklarını ve bunları geldikleri ülkelere geri göndereceklerini söyledi.
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