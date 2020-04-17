Malezya, Türkiye'deki 354 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan Malezya vatandaşları, tahliye edilerek ülkelerine götürüldü.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, bu sabah Türkiye'den 354, Bosna'dan 1 ve Karadağ'dan 8 Malezyalının özel uçakla tahliye edildiğini belirterek, "Türkiye'den mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna hükümetine, Malezya'ya yardımlarından ötürü en derin şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bakan Hişamuddin, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile salı günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'deki Malezyalıların tahliyesi için ricada bulunmuştu.

Malezya, şimdiye kadar 36 ülkede mahsur kalan 9 bin 761 vatandaşını tahliye ederek memleketlerine getirdi.