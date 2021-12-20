Malezya uçağının düşürülmesiyle ilgili davada ek deliller ve belgeler mahkemeye sunuldu - Son Dakika

Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının Ukrayna'da düşürülmesiyle ilgili Hollanda'nın Lahey kentinde devam eden davada, savcılık ek deliller ve belgeleri mahkemeye sundu. Savcı Teis Berger, "Gerçeğe en yakın senaryo, uçağın milislerin kontrolündeki köyden atılan füzeyle vurulması" dedi.

Ukrayna'da Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili 9 Mart 2020'de başlayan dava, Hollanda'nın Lahey kentinde devam ediyor. Davada Rus vatandaşları Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov ve Ukrayna vatandaşı Leonid Kharchenko yargılanırken, diğer şüphelilerin ise nerede oldukları henüz tespit edilemedi.

Önceden sunduğu iddianamesine eklemeler yapan Savcı Teis Berger, Rusya'nın olayla ilgisi olmadığına yönelik dosyayı iddianameye eklediklerini ifade ederek, mahkemede farklı bakış açılarının yer alması gerektiğini kabul ettiklerini aktardı. Savcı ayrıca, Rusya'dan gelen bazı kanıtları incelediklerini ve bu kaynakların "güvenilmez" olduğunu sözlerine ekledi.

"Gerçeğe en yakın senaryo, uçağın milislerin kontrolündeki köyden atılan füzeyle vurulması"

Savcı Berger, "Birkaç senaryoyu soruşturduk. Gerçeğe en yakın senaryo, uçağın milislerin kontrolündeki Pervomayskiy köyünden atılan BUK füzesiyle vurulması oldu. Bu görüşümüz değişmedi. Dört zanlı, savaş uçağını veya yolcu uçağını hedef alıp almadıklarına bağlı olmaksızın cinayet suçlularıdır" dedi.

Davadaki Savcı Ward Ferdinandusse ise, olayın şüphelisi olan 4 sanığın telefon konuşmalarının incelendiğinde ses kayıtlarının gerçek olduğunu düşündüğünü ancak bu kayıtların gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından daha önce doğrulanmadığını ifade etti.

Yargıç Dagmar Koster ise yaptığı açıklamada, mahkeme dosyasında yer alan iddianameye göre uçağın düşürülmesinde kullanıldığı öne sürülen Rus yapımı BUK hava savunma sisteminin Donbas bölgesindeki milislere Rusya tarafından nakledildiğine yönelik Ukrayna tarafından gelen 500'den fazla görüntü ve fotoğrafın yer aldığı delillerin incelendiğini belirtti. Koster ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı sistem görüntülerinin tahrif edildiğini de aktardı.

Lahey'de görülen duruşmada ek delil ve belgelerin mahkeme dosyasına girmesinden sonra önümüzdeki günlerde yeni duruşma tarihi ilan edilecek.

Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasından geçtiği sırada Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede vurularak düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna yaşanan olayda Rusya ve Rusya yanlısı milisleri suçlamış, Rusya ise olayla ilgilerinin bulunmadığını savunmuştu. - LAHEY