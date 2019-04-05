Son Dakika Haberleri: Malezya Ucm'ye Üyelik Kararından Vazgeçti

Malezya Ucm'ye Üyelik Kararından Vazgeçti

1 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye olma kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Malezya Ucm'ye Üyelik Kararından Vazgeçti, System.String[]
KUALA Malezya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye olma kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Başbakan Mahathir Muhammed, yaptığı açıklamada, hükümetin geçen ay aldığı UCM'ye katılma kararının bazı çevrelerde kafa karışıklığı yarattığını vurgulayarak, "Malezya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kuruluş belgesi Roma Statüsü'nü onaylamayacak." ifadesini kullandı.

Mahathir, söz konusu karardan geri dönülmesine ilişkin, "Roma Statüsü'ne karşı olduğumuz için değil, bu tartışmaların yarattığı siyasi karışıklıklar ve buna sebebiyet veren çıkar gruplarından ötürü bu kararı verdik." dedi.

Malezya'nın UCM'ye üye olmasının hukuk alanında ülkeye dış müdahalede bulunulmasına yol açacağı eleştirilerine tepki gösteren Mahathir, "Dış güçlerin müdahalesi söz konusu bile olamaz. Fakat bizim hükümetimizden önce ülke yabancılara satılırken bu kişiler hiç Roma Statüsü'nden bahsetmedi." diye konuştu.

Hükümet 5 Mart'ta aldığı kararla UCM'ye katılacağını duyurmuştu.

Kararın ardından Johor eyaleti kralı Sultan İbrahim, UCM'ye üyeliğin Malezya krallığının dokunulmazlığına zarar vereceğini, hükümetin UCM'ye üye olma kararına ilişkin krallığa danışmadığını iddia etmişti.

Johor kralının açıklamaları, ülkede siyasi tartışmalara sebep olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:54 Kaynak: AA

Roma, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Malezya, Güncel
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