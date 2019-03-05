Son Dakika Haberleri: Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine Üye Oldu

Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine Üye Oldu

1 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) katıldığını bildirdi.

Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine Üye Oldu, System.String[]
KUALA Malezya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) katıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya kabinesinin geçen yıl aralıkta UCM'ye katılma kararı aldığı ve bugün itibarıyla UCM'nin kuruluş belgesi olan Roma Statüsünü onayladığı belirtildi.

Malezya'nın UCM'ye katılımıyla ilgili basına konuşan İnsan Kaynakları Bakanı M. Kulasegaran, "UCM'ye katılmasının ardından Malezya, insanlığa karşı işlenen suçların yargılanması hususunda önemli rol oynayacak." açıklamasında bulundu.

Hükümetin aldığı kararın ardından Malezya, UCM'nin 124. üyesi oldu.

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve etnik ayrımcılık uygulayanların UCM'ye yargılanması için Malezya hükümetinin gerekli adımlar atacağını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Roma, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Uygulaması Kadınların Çanta Tercihlerini Değiştirdi Trafikte Yeni Dönem! Yaya ve Okul Geçitlerine "Önce Yaya" Görselleri Çizilecek

Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a Evlilik Cevabı: Yeniden Evlenmem İmkansız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine Üye Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]