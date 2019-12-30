Malezya, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştıracak - Son Dakika
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Malezya, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştıracak

6 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik uygulanan etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin araştırılacağını açıkladı.

Malezya, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştıracak, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik uygulanan etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin araştırılacağını açıkladı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, söz konusu bölgede Uygur Türklerine yönelik zulüm ve tutuklamalar yapıldığı iddialarını araştırmak üzere hükümetin, Uluslararası İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsünü (ISTAC) görevlendirdiğini bildirdi.

Uygur Türkleri konusunda Malezya'nın itidalli bir yaklaşım benimseyeceğinin altını çizen Bakan Seyfeddin, "Malezya bu konuda ne Çin hükümetinden gelen raporları körü körüne onaylayacak ne de Çin'i açıkça eleştirecektir. Biz orada yaşananlara dair iddia edilen her şeyin doğruluğundan emin olmak istiyoruz." dedi.

Seyfeddin, yaklaşık bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün eğitim kamplarına alınarak kötü muamele gördüğü iddialarının önemli olduğunu belirterek, "Bu iddiaların hepsini doğrulamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

ISTAC heyetinin bölgede yaşananlara yönelik iddiaları doğrulama ve rapor hazırlama görevi üstleneceğini belirten Seyfeddin, heyetin bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin bilgi vermedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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