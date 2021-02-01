Malezya ve BM Myanmar Raportörü'nden Myanmar'daki askeri darbeye tepki - Son Dakika

Malezya ve BM Myanmar Raportörü'nden Myanmar'daki askeri darbeye tepki

01.02.2021 11:43
Malezya ve BM Myanmar Raportörü'nden Myanmar'daki askeri darbeye tepki, System.String[]

Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasına birçok ülke ve yetkiliden tepkiler geldi.

Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasına birçok ülke ve yetkiliden tepkiler geldi.

Malezya hükümeti, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'a, hukukun üstünlüğünü sürdürme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya'nın Myanmar'daki gelişmelerden endişe duyduğu belirtilerek, "Malezya, Myanmar ordusu ve ilgili taraflara huzur ve güvenliği sağlama, hukukun üstünlüğünü sürdürme ve seçimle alakalı sorunları barışçıl yollarla çözme çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Malezya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi olarak Myanmar'daki barış ve istikrara desteğini sürdüreceği vurgulandı.

BM Myanmar Özel Raportörü'nden tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ordunun Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii'nin de aralarında olduğu yetkililerin gözaltına alınmasının "korkunç" olduğunu ifade etti.

Andrews paylaşımında, "Korkulan oldu. İletişim hatları kesildi ve böylelikle iletişim kasten zorlaştırıldı. Anlaşılan, Devlet Konseyi Başkanı ve birçok kişi ordu tarafından gözaltına alındı. Korkunç." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini duyurdu.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Malezya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya ve BM Myanmar Raportörü'nden Myanmar'daki askeri darbeye tepki - Son Dakika


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