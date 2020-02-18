Malezya ve Hindistan üniversitelerinden KBÜ'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya ve Hindistan üniversitelerinden KBÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Malezya ve Hindistan üniversitelerinden KBÜ'ye ziyaret

6 saat önce

Malezya Tun Hussein Onn Üniversitesinden ve Hindistan'ın Kalinga Endüstriyel Teknoloji Üniversitesinden, Karabük Üniversitesine (KBÜ) akademik iş birliği ziyareti gerçekleştirildi.

Malezya ve Hindistan üniversitelerinden KBÜ'ye ziyaret, System.String[]

Malezya Tun Hussein Onn Üniversitesinden ve Hindistan'ın Kalinga Endüstriyel Teknoloji Üniversitesinden, Karabük Üniversitesine (KBÜ) akademik iş birliği ziyareti gerçekleştirildi.


KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Malezya Tun Hussein Onn Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Datuk Ts. Dr. Wahid Razzaly ve beraberindeki heyet ile Hindistan'ın Kalinga Endüstriyel Teknoloji Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Vikas Kumar Sabata'yı makamında kabul etti.


Rektör Yardımcısı Prof. Razzaly'e ziyaretinde üniversitenin Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Noraini Kaprawi, Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde görevli Dr. Shahmir Hayyan Sanusi, Halkla İlişkiler Ofisi'nden Mr. Mohd. Faisalluddin Abdul Aziz ile Mr. Jaafar Muhammad eşlik etti.


Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette yapılabilecek akademik iş birliği konuları görüşüldü.


Ziyaretin ardından senato toplantısı odasında KBÜ, Malezya Tun Hussein Onn Üniversitesi ve Kalinga Endüstriyel Teknoloji Üniversitesi karşılıklı birer sunum gerçekleştirdi.


Görüşmelerin ardından heyet Karabük Üniversitesi yerleşkesini de gezerek, bazı birimler hakkında bilgi aldı. - KARABÜK

Hindistan, Malezya, Karabük, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti

Son Dakika Haberleri
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu
17:09 "Sevil Berberi" Antalya Devlet Opera ve Balesi "nde
17:09 "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 20 Mart'ta
17:09 İDSO'da Beethoven gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:17:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya ve Hindistan üniversitelerinden KBÜ'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]