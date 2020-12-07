Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu - Son Dakika

Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
07.12.2020 15:37
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal ve İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström tarafından güven mektupları sunuldu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal ve İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström tarafından güven mektupları sunuldu.
Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal ve İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Sazali ve Herrström, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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