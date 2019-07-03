Son Dakika Haberleri: Malezya ve Singapur arasında sınır genişletme tartışması
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Malezya ve Singapur arasında sınır genişletme tartışması

43 dakika önce

KUALA Malezya hükümeti, Singapur'un deniz doldurma yöntemiyle güney sınırlarını genişletmesine tepki olarak ülkeye deniz kumu ihracatını durdurdu.

Malezya ve Singapur arasında sınır genişletme tartışması, System.String[]
KUALA Malezya hükümeti, Singapur'un deniz doldurma yöntemiyle güney sınırlarını genişletmesine tepki olarak ülkeye deniz kumu ihracatını durdurdu.
Malezya basınında yer alan haberlerde, hükümetin, Singapur'un güney kıyısındaki Tuas Limanı'nda denizi kumla doldurarak yaptığı sınır genişletme faaliyetleri üzerine Singapur'a deniz kumu göndermeyi durdurduğu belirtildi.
Söz konusu yasağın geçen yıl ekimde başladığı fakat kamuoyuna duyurulmadığı bildirildi.
Deniz kumu ihtiyacının yüzde 97'sini Malezya'dan tedarik eden Singapur, geçen sene Malezya'dan 59 milyon ton deniz kumu ithal etmişti.
Geçen yıl deniz doldurma yöntemiyle güney kıyılarındaki kara sınırlarını 2,7 kilometrekare genişleten Singapur, Tuas Limanı'nı 2040'a kadar genişletip "mega liman" haline getirmeyi planlıyor.
1965'ten bu yana kara sınırlarını toplam yüz ölçümünün çeyreği büyüklüğünde genişleten Singapur, deniz doldurma ve kara suları sınırı konularında Malezya ile sık sık anlaşmazlık yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:29 Kaynak: AA
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