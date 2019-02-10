Malezya ve Singapur Arasındaki Kara Suları Tartışması

KUALA Malezya açıklarında Yunanistan ve Malezya'ya ait iki geminin çarpışmasının ardından Singapur ile Malezya arasındaki kara suları anlaşmazlığı yeniden gündeme geldi.

KUALA Malezya açıklarında Yunanistan ve Malezya'ya ait iki geminin çarpışmasının ardından Singapur ile Malezya arasındaki kara suları anlaşmazlığı yeniden gündeme geldi.



Malezya'nın Johor Limanı yakınlarında dün meydana gelen gemi kazasının ardından Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çarpışmanın Singapur kara sularında yaşandığı vurgulanarak Malezya'ya ait gemilerin Singapur kara sularına izinsiz girmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.



Malezya Dışişleri Bakanlığı ise kaza yerinin Malezya kara sularına dahil olduğunu açıkladı.



Karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasında son haftalarda yaşanan kara suları tartışmasını alevlendirdi.



Malezya ve Yunanistan'a ait iki gemi, dün çarpışmış, kazada küçük çaplı hasar meydana gelmiş ve Yunan gemisindeki mürettebat gözaltına alınmıştı.



Malezya ve Singapur arasındaki kara suları sorunu



Malezya ve Singapur, deniz sınırlarını belirlemek üzere 7 Ağustos 1995'te anlaşma imzalamış ve böylece Malezya'nın Johor Boğazı ile Singapur'un Tuas Limanı arasındaki sınır belirlenmişti.



Singapur 2002'de anlaşmayı ihlal ederek daha önce belirlenen sınırları güneye doğru genişletme kararı almıştı.



Bunun üzerine Malezya 2005'te Singapur'la yeniden masaya oturup yeni bir anlaşmayla genişletilmiş deniz sınırlarını belirlemeyi önermiş fakat uzlaşma sağlanamamıştı.



İki ülke 2010'da mevcut deniz sınırlarının yeni haritasını ilan etmiş, tartışmalar bir süre durmuştu.



Malezya'nın 25 Ekim 2018'de Johor Limanı sınırlarını genişletme kararı almasıyla iki ülke arasında kara suları sorunu yeniden patlak vermişti.



Malezya'nın hamlesinden bir ay sonra Singapur, Malezya'nın kara sularını genişlettiği bölgenin kendilerine ait olduğunu ilan ederek bölgeye donanma yollamıştı.

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