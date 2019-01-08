Malezya ve Singapur Hava Sahası Anlaşmazlığının Çözümünde Uzlaştı

KUALA Malezya ile Singapur, bir süredir iki ülke arasında kriz sebebi olan hava sahası ve deniz hudutlarıyla alakalı sorunların çözümüne dair anlaşmaya vardı.

KUALA Malezya ile Singapur, bir süredir iki ülke arasında kriz sebebi olan hava sahası ve deniz hudutlarıyla alakalı sorunların çözümüne dair anlaşmaya vardı.



Söz konusu gerginliği çözmek üzere bugün Singapur'a ziyarette bulunan Malezya'nın Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah, Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile görüştü.



Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Singapurlu Bakan Balakrishnan, varılan anlaşmaya göre Malezya'nın geçen yıl 25 Aralık'ta ülkenin güneyindeki Pasir Gudang bölgesinin hava sahasını daimi yasaklı bölge ilan etme kararını bir aylığına askıya alacağını bildirdi.



Balakrishnan, Singapur'un da kuzeyindeki Seletar Havalimanı'na yapılan uçak inişlerinde Malezya'nın hava sahasından geçişini gerektiren Aletli İniş Sistemi (ILS) uygulamasını bir aylığına iptal edeceğini belirtti.



Ülkeler arasındaki hava sahası sınırlarını konuşmak üzere Malezya ve Singapur'un ulaştırma bakanlarının bir araya geleceğini ifade eden Balakrishnan, iki ülke arasında uzun süredir konu olan deniz hududu sorunu için de bir ortak çalışma grubunun kurulmasına yönelik anlaşma sağlandığını vurguladı.



Malay Bakan Saifuddin ise Malezya'nın Singapur ile tarihten bu yana iyi ilişkilerinin olduğunu hatırlatarak, "Mevcut durumu sakinleştirmek için yapıcı adımlar atıldı. İki ülke arasındaki sorunlara yönelik kabul edilebilir ve yapıcı çözümler sağlanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Malezya Ulaştırma Bakanlığı, Singapur'un kuzeyindeki Seletar Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan bazı uçakların, Malezya'nın hava sahasında dolaşmasının ardından 25 Aralık 2018'de Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang hava sahasını kapattığını açıklamıştı.



İki ülke arasında uzun yıllardır anlaşmazlığa sebep olan deniz hududu sorunu, Malezya'nın geçen yıl 25 Ekim'de güneyindeki Johor Limanı sınırlarını genişletme kararı almasıyla yeniden patlak vermişti.



Malezya'nın hamlesinden bir ay sonra Singapur, Malezya'nın deniz hududunu genişlettiği bölgenin kendilerine ait olduğunu ilan ederek bölgeye askeri donanma yollamıştı.

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