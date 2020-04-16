Malezya ve Tayland yurt dışındaki vatandaşlarını getirtiyor - Son Dakika
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Malezya ve Tayland yurt dışındaki vatandaşlarını getirtiyor

6 saat önce

Malezya ve Tayland, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışındaki vatandaşlarının dönüş yapmaları için çalışmalara devam ediyor.

Malezya ve Tayland yurt dışındaki vatandaşlarını getirtiyor, System.String[]

Malezya ve Tayland, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışındaki vatandaşlarının dönüş yapmaları için çalışmalara devam ediyor.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan 354 Malezyalının, yarın yerel saatle 10.00 civarında özel uçakla ülkeye döneceğini açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Hişamuddin Hüseyin ile telefon görüşmesinde, Malezya vatandaşlarının tahliye talebini kabul etmişti.

Öte yandan Malezya'da hükümet, yaklaşan Ramazan ayı öncesi kurulup kurulmayacağı tartışma konusu olan geleneksel ramazan pazarlarına izin vermeme kararı aldı.

Federal Bölgeler Bakanı Annuar Musa, ilgili makamlarla yapılan müzakereler sonucu, salgın riski taşıdığı gerekçesiyle ramazan pazarına izin verilmeyeceğini söyledi.

Malezya genelindeki toplam Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 110 kişiye daha teşhis konmasıyla 5182'ye yükselirken, toplam ölen sayısı 84'e çıktı.

Taburcu olan 119 kişiyle birlikte iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 766 oldu.

Tayland, yurt dışındaki 620 vatandaşını alıyor

Tayland hükümeti de yurt dışındaki 620 vatandaşının ülkeye dönüşünü sağlayacak.

Maldivler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 174 vatandaşını bugün getirten Tayland yönetimi, ABD ve Bangladeş gibi diğer ülkelerdeki vatandaşlarının da pazar gününe kadar ülkeye dönüşlerini gerçekleştirecek.

Ülke genelinde son 24 saatte 29 Kovid-19 vakası görülürken toplam sayı 2672'ye ulaştı ve 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölen sayısı 46 oldu.

Filipinler hükümetinden ulusal karantina uyarısı

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 207 kişi artarak 5 bin 660'a çıktı. Virüsten ölenlerin sayısı, 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 362 oldu.

Öte yandan Filipinler hükümeti, karantina ilan edilen bölgelerde halkın kuralları çiğnemeyi sürdürmesi durumunda, ülke genelinde karantina uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Geçen yıl düzenlenen referandumla özerkliğini kazanan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde ise bugün yeni bir Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Endonezya, salgının zirve noktasında 95 bin vaka bekliyor

Endonezya Kovid-19 Mücadele Timi Danışmanı Wiku Adisasmito, ülkede Kovid-19 vaka sayısının, mayıs-haziran aylarında 95 bini bulacağını öngördüklerini açıkladı.

Adisasmito, bu tahminlerinin, bilim adamları ve uzmanların çalışmalarıya ortaya çıktığını ifade etti.

Ülkede son rakamlara göre vaka sayısı 380 artışla 5 bin 516'ya, can kaybı ise 27 artışla 496'ya yükseldi.

Filipinler, Tayland, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 06:04 Kaynak: AA

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